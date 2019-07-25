Тбилиси, 25 июля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В переговорах по вопросу поиска альтернативы Верхнему Ларсу наступает новый этап. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян по итогам переговоров в Грузии.

Sputnik Верхний Ларс

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян «Как пройдет этот этап и какой прогресс может быть достигнут… конечно, следя за вопросом и консультируясь, говоря с нашими партнерами, могу просто выразить надежду, что такая ситуация наступит, однако сказать больше этого не могу».

По его словам, прежде всего, эта альтернативная дорога касается Грузии и России: «Уверен, что вы следите за новостными потоками и видите, что переговоры между двумя сторонами по этому вопросу продолжаются».