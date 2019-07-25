Великий Новгород, 25 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Новгородской области сегодня, 25 июля, предупредило жителей региона о приближающейся жаре. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в sms-рассылке ведомства со ссылкой на данные Новгородского гидрометцентра говорится о повышении дневной температуры воздуха с 26 по 28 июля до 30 градусов выше ноля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Отметим, что при этом в Москве и ряде других регионов России синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура, в зависимости от региона, окажется значительно ниже нормы — от 4 до 10 °C, а в воскресенье, 28 июля, даже ожидается выпадение мокрого снега.