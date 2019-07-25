Пусан, Южная Корея, 25 июля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. С 2015 года в южнокорейском Пусане ежегодно число людей, занятых на рабочих местах, сокращается на 9 тыс. человек в год, а в провинции Кёнсан-Намдо, напротив, увеличивается на 22 тыс человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

LWYang Пусан.Южная Корея

В 2018 году уровень занятости в Пусане составил 55,7%, а в провинции Кёнсан-Намдо — 61,4%. Уровень безработицы 4,1% и 3% соответственно.

Известно, что в период с 2015 по 2018 года число людей в возрасте 30−40 лет, трудящихся на рабочих местах в Пусане, сократилось на 136 тыс. человек, а в провинции Кёнсан-Намдо — на 144 тыс. человек.

Однако число работающих в Пусане пожилых людей в возрасте от 60 лет, напротив, увеличилось, на 174 тыс. человек, в провинции Кёнсан-Намдо — на 205 тыс. человек.

С другой стороны, число пожилых людей в возрасте 50 лет, трудящихся на рабочих местах в городе Пусане, сократилось на 119 тыс. человек, а в провинции Кёнсан-Намдо, напротив, увеличилось на 145 тыс. человек.