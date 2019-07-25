Ханты-Мансийск, 25 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. После трагедии в детском палаточном лагере под Хабаровском в Югре внепланово проверили 183 оздоровительных летних лагеря для школьников на предмет пожарной безопасности. В том числе два палаточных лагеря, которые действуют на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Палаточный лагерь

В детских палаточных лагерях в ходе проверки нарушений не обнаружилось. У школьников в палатках нет доступа к электроприборам и открытому огню — это возложено на воспитателей и вожатых. В ночную смену дежурят по восемь взрослых. Разработаны планы эвакуации, были проведены противопожарные учения.

В одном из палаточных лагерей третья, завершающая смена, пройдёт с 29 июля по 3 августа под названием «Спасатель МЧС», где для детей подготовлена программа с уклоном на изучение вопросов безопасности жизнедеятельности и овладение некоторыми навыками профессиональных спасателей.

Напомним, при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае погибли четверо детей. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июля 2019 года.