Исламабад, 25 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что Индия не готова вести диалог по урегулированию конфликта, об этом 25 июля сообщает Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

Однако дипломат подчеркнул, что иного пути выхода из кризиса между двумя ядерными державами не существует.

«У Пакистана и Индии нет другого выбора, кроме как диалога. Ядерная война — это самоуничтожение» , — подчеркнул Фейсал.

Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном появились с самого начала обретения независимости двух государств. Причиной конфликта является территориальный спор по поводу Кашмира.