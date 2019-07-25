Москва, 25 июля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна не приняли в городской психиатрической больнице №1 имени Алексеева (в просторечье — «Кащенко»). Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По его словам, Шестуна доставили в городскую психиатрическую больницу №1, где его обследовали, поставили предварительный диагноз и назначили лечение.

«Однако затем последовали указания и.о. руководителя этого заведения: куда угодно, но только не сюда — очень неудобный пассажир. По его указанию Шестуна взяли под локотки, выставили на порог. Конвою сказали — забирайте его», — описал произошедшее Максименко.

Он добавил, что с таким отношением ведомство столкнулось впервые. Поводом не принять пациента стало отсутствие московской прописки.

В итоге Шестуна доставили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о госпитализации Шестуна принято консилиумом врачей. Последние дни он проводил голодовку, в том числе сухую, из-за чего начались необратимые последствия в организме. В частности, пострадал мозг. Медицинский персонал больницы «Матросской Тишины» предлагал начать принудительное кормление бывшего главы района, однако руководство ФСИН ответило отказом.