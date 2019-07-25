Архангельск, 25 июля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Архангельской области почти в два раза сократился миграционный отток. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архангельскстате.

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По данным статистики, в первом полугодии в регион прибыло 8 тысяч человек, а выбыло за его пределы — 9,1 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 1,1 тыс. человек, это почти в 2 раза меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

Однако несмотря на снижение миграционного оттока, население области продолжает стремительно сокращаться. Этот негативный тренд поддерживается длительным преобладанием смертности над рождаемостью.

За шесть месяцев текущего года в регионе родилось 5 тысяч человек, а умерло — 7,7 тысяч.

«Общие коэффициенты рождаемости и смертности составили 8,8 родившихся и 13,6 умерших на 1000 человек населения. За аналогичный период 2018 года соответственно 9,8 и 13,7 на 1000 человек населения», — сообщили в Архстате.

В целом, по предварительной оценке, численность населения Архангельской области за 6 месяцев 2019 года сократилась на 3,8 тыс. человек, или на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область лидирует по темпам сокращения населения среди арктических регионов.

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