Киев, 25 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года катарского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом сообщил сегодня, 25 июля, директор государственного «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон.

По словам чиновника, в Киеве «работают над тем», чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод.

Макогон добавил, что реализация этой схемы стала возможна после того, как крупнейший производитель сжиженного газа — катарская компания Qatargas — осуществила первую поставку газа в Европу через греческий порт.

«В будущем газ из этого порта может закупать и Украина», — добавил чиновник.

Сколько может стоить Украине газ, покупаемый по такой схеме, чиновник не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что идея закупок катарского газа на Украине впервые прозвучала еще в 2012 году, при президентстве Виктора Януковича и правительстве Николая Азарова. Тогда Азаров заявил, что даже с учетом доставки катарский газ будет стоить в 3 раза дешевле, чем российский. После небольшой паузы власти Украины объяснили, что проект зашел в тупик из-за позиции Турции — турецкая сторона не поддержала просьбу Киева относительно транспортировки газа через Босфор.

В последующие годы на Украине не раз заявляли о желании вернуться к обсуждению закупок газа в Катаре, но дальше политических заявлений дело ни разу не зашло. Президент Порошенко заявлял, что украинская власть видит два пути получения катарского газа — «через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор».

Позиция Турции не изменилась, несмотря на все попытки Киева договориться по этому вопросу. Что же касается польского направления, эксперты отмечали, что газ по такой схеме будет стоить чересчур дорого.

«Поставки катарского газа в Украину вполне реальны, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене — это будет примерно на 100 долларов дороже европейской цены, и примерно на 150 долларов дороже газпромовской (…). Мы будем помогать братьям полякам, потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи. Или поляки протягивают нам руку помощи, но очень за дорого», — заявлял украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский в комментарии «24».