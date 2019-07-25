Париж, 25 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Французская автокомпания Citroen выпустила ролик, в котором сообщается, что для удобства произношения немецкими дилерами и автолюбителями своего бренда название компании будет изменено на Zitron. Видео размещено на канале CITROËN Deutschland в YouTube.

Motor1 Zitron

За четыре дня видео набрало более 183 тыс. просмотров и 2,4 тыс. «лайков». В итоге оказалось, что это начало промокампании, которая должна поддержать лояльность к автопроизводителю.

Стоит отметить, что стартовала промокампания в день 90-летия открытия первого завода Citroen в Германии. Тем временем немецкие автолюбители в социальных сетях уже успели оценить креатив Citroen и теперь массово призывают к переименованию другие бренды, которые трудны для произношения в Германии.

Напомним, за первый квартал 2019 года компания Citroen продала 240 тыс. новых машин, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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