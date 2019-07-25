Обнинск, Калужская область, 25 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. На 14 лет лишения свободы за сексуальное насилие по отношению к своему несовершеннолетнему ребёнку и угрозу убийством жене городским судом Обнинска осуждён местный житель. Об этом 25 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Калужской области Галина Харчук.

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По её словам, 42-летний насильник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, в течение двух лет после освобождения мужчине предстоит регулярно «отмечаться» в полиции.

Преступление было совершено в декабре 2018 года, когда девочке было 12 лет. На суде отец-педофил виновным себя не признал, что не повлияло на решение суда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.