Москва, 25 июля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Если Brexit провалится и Великобритания останется в Евросоюзе, это не решит кризиса, а только усугубит его, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Не исключён вариант, что Brexit провалится и Великобритания останется в ЕС. Но это очень спорный вариант, потому что он не решит кризиса, а только усугубит его. Повторный референдум по Brexit — это растущие риски, — сказал эксперт. — Есть и ещё один вариант, который предлагали некоторые европейские левые — вообще объявить о необходимости переписать весь Договор о Европейском союзе. С нуля. То есть потребовать переговоров о пересмотре европейского договора, и тогда Великобритания согласится остаться в ЕС. Но это самый страшный кошмар для Брюсселя. Намного страшнее, чем Brexit. Фактически это и есть один из вариантов развала ЕС — это европейский Новоогарёвский процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Соединённое Королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением или без него. Кроме того, Джонсон назвал преувеличенными страхи тех, кто опасается варианта «жёсткого Brexit».