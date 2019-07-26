Вашингтон, 26 июля, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Похоже, что заявленное США создание Международного альянса за свободу вероисповедания преуготавливает широкое использование вопросов религии в качестве рычага воздействия на мировые процессы. О том, почему именно православие оказалось в ряду важнейших целей для американских провокаций, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM American exceptionalism

Важность американской инициативы, так же, как ее провокационную направленность, мгновенно оценил Китай, чье министерство иностранных дел заявило о продолжающихся попытках Вашингтона «опорочивать и очернять» религиозную политику Китая. Поскольку в случае Китая борцам за чужое благоденствие из США особенно неймется раскачать Синьцзян-Уйгурскую автономную область этой страны, то речь по факту идет об отношении китайской власти и представителей ислама. Китайские религиозные ассоциации, включая буддийскую, даосскую, исламскую, католическую и Китайский христианский совет осудили высказывание официального Вашингтона по ситуации в Синьцзяне.

Не менее значимым выглядит отпор, который получила американская инициатива от представителей таких значимых в мусульманском мире стран, как Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Оман, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейна. Итак, несущий в себе многовековые традиционно сложившиеся проблемы исламский мир нашел в себе силы достойно ответить на американскую провокацию. Сможет ли столь же позитивно продемонстрировать свое неприятие чужеродной «помощи» всемирное православие, также ставшее перспективной, с точки зрения США, целью, о чем явно говорят константинопольский томос и все, что за ним последовало.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Будут ли США вводить санкции против православных Церквей?».