Ростов-на-Дону, 25 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Ливень с градом начался в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. О непогоде предупреждали жителей Ростовской области донские спасатели накануне.

ИА REGNUM Дождь в Ростове-на-Дону

В социальных сетях уже появились первые видеокадры, на которых запечатлены последствия удара стихии. Так, например, на проспекте Королёва образовалось затопление.

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Синоптики сообщали, что Донской регион накроют сильные дожди, грозовые ливни с градом до 26 июля. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 23 метра в секунду.

Кроме того, спасатели информировали о том, что в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается шторм. Высота волн в непогоду будет достигать 0,7 метра, в открытой части моря — до одного метра.