Нюрбург, Германия, 25 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Японская автокомпания Mazda приступила к дорожным испытаниям на трассе Нюрбургринга купе RX-8. Об этом 25 июля сообщает издание Car.ru.

Car.ru Mazda RX-8

Эти тесты проходят впервые с 2012 года, когда авто было представлено автолюбителям. С того времени у руководства автокомпании периодически возникали планы по модернизации модели. Однако реализовать их удалось только сейчас.

Вполне возможно, что обновлению подвергся мотор автомобиля, поскольку ранее были планы по замене агрегата машины на роторный двигатель, который ранее использовался для автомобилей компании.

О разработках роторного мотора речь шла в течении всего 2019 года. Возможно, что сразу после завершения испытаний, руководители предоставят официальную информацию о расширении линейки моторов компании. Кроме того, возможно, что роторные моторы будут использоваться и в гибридных установках. Тем не менее, точной информации о модернизации авто озвучено не было.

Напомним, в июне 2019 года сайт Automotive News со ссылкой на главу компании Mazda Акиру Марумото сообщил, что японской автопроизводитель планирует в 2020 году начать серийный выпуск машин с полностью электрическими агрегатами.

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