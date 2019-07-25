Москва, 25 июля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Актриса Ольга Филиппова в интервью журналистам рассказала о совместной жизни с актером Владимиром Вдовиченковым. Это она сделала в рамках программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Instagram.com/olga_filippova_official Ольга Филиппова

Филиппова призналась, что у них с Вдовиченковым очень разные характеры, что, впрочем, не помешало им начать совместную жизнь. Вскоре после этого у пары начались постоянные конфликты. Несмотря на это они прожил вместе на протяжении около 10 лет, у них родилась дочь Вероника. Актриса отметила, что Вдовиченков всегда заботился о ребенке.

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Одной из последних актерских работ в полнометражных фильмах для Ольги Филипповой стала роль женщины-снайпера в картине2010 года «Антиснайпер: Выстрел из прошлого». Зрители также могли видеть её в сериалах «Отец матвей», «Все к лучшему», «Серебряный бор» и «Динозавр».