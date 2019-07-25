Киев, 26 июля, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Назначение на должность главы Кабинета министров Украины представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, если таковое состоится, может стать знаковым для прогнозов о дальнейшей судьбе украинского государства. О том, почему Рашкован столь удачно подходит на роль индикатора украинского будущего, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Разгадка феномена Рашкована содержистя в биографии сего персонажа — даже в изложении такого лапидарного источника, как википедия. В 2000 Рашкован закончил Одесский государственный экономический университет, после чего исчез на 6 лет, чтобы затем проявиться в качестве функционера UniCreditBank, за 4 года дойдя до кресла финансового директора и члена правления. Оттуда он переместился в Нацбанк Украины (всё происходило при одиозном для нынешних украинских властей Януковиче). Майдан не помешал карьере Рашкована, а напротив, 27 февраля 2017 года он уже выступал в качестве заместителя исполнительного директора Украины в МВФ.

Секрет успеха кроется, видимо, в тех 6 годах после окончания вуза, которые ускользнули от внимания «всевидящей» википедии. Дело в том, что в этот период Владислав Рашкован усиленно повышал квалификацию в структурах Джорджа Сороса, включая Институт мировой экономики Венгерской академии наук. Так что ключевые моменты соросовского воспитания, готовящего подконтрольную себе элиту в развивающихся странах, призванную служить благодетелю за страх и за совесть, Рашкован впитал в себя накрепко.

Международные фонды Сороса уже «прославились» производством агентов влияния, вскрывающих экономические и политические системы в тех странах, куда они были отправлены служить воспитавшим их Фондом. Именно этот факт привел к конфликту в Венгрии, когда «восстание» венгерского премьер-министра и бывшего воспитанника соросовского «Открытого общества» Виктора Орбана привело к необходимости сворачивания соросовских институтов влияния на Восточную Европу, которые базировались в этой стране. Возможно, Рашкован готовится выполнить засланца, который откроет Соросу широчайшие возможности на Украине.

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