Москва, 25 июля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Если Польша и Чехия выйдут из ЕС вслед за Великобританией, то страны Западной Европы лишатся доступа к дешёвой рабочей силе и закономерно будут вынуждены повышать заработную плату своим гражданам и улучшать их социальные условия — хотя именно ради предотвращения этого ЕС и создавался. Об этом 25 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«В случае «жёсткого Brexit» одна из главных проблем Великобритании — это пограничный вопрос с Ирландией, — считает Кагарлицкий. — Но этот вопрос решаем на уровне двусторонних англо-ирландских соглашений при наличии доброй воли за несколько дней технических переговоров. Другое дело, что в этом случае Евросоюз уже будет делать гадости ирландцам. Кроме того, если жёсткий Brexit станет реальностью, но за ним для британцев не последует очень жёстких результатов, то все остальные страны ЕС подумают, что ничего страшного в выходе из Евросоюза нет. Тем более если Польша и Чехия пойдут по этому варианту, то последствия окажутся плачевными уже для Западной Европы».

Она, как заметил эксперт, потеряет доступ к дешёвой рабочей силе, закономерно будет вынуждена повышать заработную плату своим гражданам и улучшать их социальные условия — то есть делать всё то, ради предотвращения чего и создавался ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал завершить выход из Евросоюза до 31 октября. Как заверил он, Лондон собирается воспользоваться всеми возможностями, которые принесёт Brexit.