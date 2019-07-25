Прогноз: после Великобритании ЕС может потерять Польшу и Чехию
Москва, 25 июля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Если Польша и Чехия выйдут из ЕС вслед за Великобританией, то страны Западной Европы лишатся доступа к дешёвой рабочей силе и закономерно будут вынуждены повышать заработную плату своим гражданам и улучшать их социальные условия — хотя именно ради предотвращения этого ЕС и создавался. Об этом 25 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.
Она, как заметил эксперт, потеряет доступ к дешёвой рабочей силе, закономерно будет вынуждена повышать заработную плату своим гражданам и улучшать их социальные условия — то есть делать всё то, ради предотвращения чего и создавался ЕС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал завершить выход из Евросоюза до 31 октября. Как заверил он, Лондон собирается воспользоваться всеми возможностями, которые принесёт Brexit.