Верона, Италия, 25 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти стал игроком «Вероны». Об этом 25 июля сообщается на сайте итальянского клуба.

Spartak.com Сальваторе Боккетти

Отмечается, что «Верона» подписала с Боккетти контракт, который рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Боккетти перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. Ранее он также играл за такие клубы, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан».

В составе «Спартака» Боккетти стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок страны. Всего за красно-белых он сыграл 115 матчей и забил пять голов.