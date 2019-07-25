Киев, 25 июля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Украина может начать закупать газ у Катара. Такая возможность в настоящее время прорабатывается. Об этом заявил директор государственного ООО «Оператор газотранспортной системы» Сергей Макогон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

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«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.

Директор компании уверен, что катарский газ — неплохая альтернатива российскому голубому топливу, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года. Он отметил, что южно-европейские страны уже активно диверсифицируют поставки через Танап и LNG.

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Как сообщало ИА REGNUM, срок действия контракта на поставку и транзит газа, который был заключён между «Нафтогазом» и Газпромом в январе 2009 года, истекает в январе 2020 года. Пока ясности о том, сохранится ли транзит российского газа через территорию Украины, нет. Украина и РФ готовятся провести очередную трёхстороннюю встречу с участием Еврокомиссии по этому вопросу.