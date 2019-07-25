Токио, 25 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Японская автокомпания Mitsubishi представила новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport. Об этом 25 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Autostat.ru Pajero Sport

Новинка получила более современный экстерьер и интерьер с расширенными функциями.

Автомобиль уже производят на заводе в Таиланде. Оттуда новую машину будут поставлять примерно в 90 стран. При этом, по информации пресс-службы Mitsubishi, для России будет налажено локальное производство.

Внешний вид нового авто изменился за счет передних фонарей, начинающихся от передней радиаторной решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Отдельно стоит отметить высокий капот Pajero Sport, который придаёт авто солидности, а массивные хромированные элементы кузова делают модель более современной.

В качестве силовой установки у автомобиля установлен 2,4-литровый турбодизель MIVEC. Он агрегатируется с 8-скоростным «автоматом». Привод у новинки 4×4 Super-Select 4WD-II.

Напомним, по итогам шести месяцев 2019 года в России было реализовано 3696 единиц этой модели.

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