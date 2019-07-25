Уфа, 25 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Производство мёда в Башкирии по итогам 2019 года снизится на 1,5% из-за массовой гибели пчёл в личных пасеках на территории 10 районов республики. Однако дефицита мёда не будет, заявил исполняющий обязанности вице-премьера региона Ильшат Фазрахманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

По его словам, всего в Башкирии погибли около 2,74 тыс. пчелосемей. Снижение производства мёда может составить около 70−90 тонн. В денежном выражении ущерб оценивается в 32,4 млн рублей. При этом ежегодно в республике вырабатывается около 6 тыс. тонн мёда.

В то же время Фазразманов не исключил, что ситуация с гибелью насекомых позволит торговцам спекулировать на этой теме и завышать цену. Он уточнил, что справедливая цена за килограмм высококачественного продукта — 360 рублей.

«Причиной гибели пчел является несогласованность действий аграриев и пчеловодов. Аграрии проводили химобработку своих посевов, в то время как рядом располагались частные пасеки», — сказал вице-премьер и добавил, что большинство близко расположенных к полям пасек не являются зарегистрированными.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года массовая гибель пчёл зафиксирована в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл, Удмуртии и Мордовии, в 12 районах Курской области, семи районах Алтайского края, в Тюменской области.

Практически во всех регионах ситуация схожая — гибнут пчёлы на частных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали. В личных хозяйствах мор насекомых связывают с обработкой рапсовых полей ядохимикатами, посевы этой культуры значительно увеличены в текущем году. В ряде регионов версия пасечников подтвердилась лабораторными исследованиями.