При Борисе Джонсоне «жёсткий Brexit» стал возможен – Кагарлицкий
Москва, 25 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. У нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона больше шансов добиться сделки по Brexit, чем их было у прежнего главы британского правительства Терезы Мэй, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Джонсона о том, что он не исключает вариант «жёсткого Brexit».
Как подчеркнул Кагарлицкий, при появлении Джонсона во главе британского правительства Еврокомиссия получила сигнал, что жёсткий Brexit реально возможен, а следовательно, ей стоит пойти на компромисс.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал добиться новой, более выгодной сделки по выходу страны из состава Евросоюза. В то же время он не исключил вариант «жёсткого Brexit» в случае, если Евросоюз не захочет далее вести переговоры по вопросу сделки об условиях выхода.