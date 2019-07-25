Москва, 25 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит дополнительно 4,3 млрд рублей 13 регионам. Об этом 25 июля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Деньги пойдут на обеспечение региональных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров.

Медведев напомнил, что доплаты связаны с уровнем прожиточного минимума для пенсионеров в регионах. Общероссийский показатель составляет 8846 рублей.

«В 13 регионах размер прожиточного минимума для пенсионера выше общероссийского. В том числе потому, что там дороже жизнь, больше денег уходит на лекарства или продукты», — сообщил глава правительства.

По его словам, чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения, и с апреля 2019 года установлен новый порядок подсчёта дохода пенсионера. Поэтому для региональных социальных доплат потребовалось дополнительное финансирование.

Всего выделенные средства позволят увеличить доходы почти 445 тыс. неработающих пенсионеров.