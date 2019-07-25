В Раде активизируется борьба за европейский и российский векторы — эксперт
Киев, 25 июля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Впервые в новейшей истории Украины в Верховной Раде появится монобольшинство, которое сможет самостоятельно сформировать правительство и реализовать предвыборные обещания. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады предыдущих созывов Юрий Костенко.
Он прогнозирует, что между политическими силами обострится конфликт за вектор интеграции Украины, поскольку в Раду прошла пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 99,85% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,17% голосов избирателей. Президентская политсила может завести в Раду 250 депутатов. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,03%, на третье место вышла ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.
В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,17% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,03%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.
Не преодолевают 5%-й проходной барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), «Сила и честь» Игоря Смешко — 3,82%, «Оппозиционный блок» — 3,03% и другие.