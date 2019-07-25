Тюмень, 25 июля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Тюмени передано в суд дело о мошенничестве с недвижимостью на сумму более 20 млн рублей. По уголовному делу потерпевшими признаны 383 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Суд

По версии следствия, в 2015 году житель Тюмени вступил в сговор с директором одной из управляющих компаний с целью незаконного приобретения права на чужую недвижимость. Они изготовили подложные договоры купли-продажи, предоставив их для регистрации в региональное Управление Росреестра. В результате они оформили право собственности на шесть нежилых помещений на цокольных этажах многоквартирных домов общей площадью более 1300 кв. м и стоимостью более 20 млн рублей. В дальнейшем, один из фигурантов распродал данную недвижимость третьим лицам.

По уголовному делу потерпевшими признаны 383 человека жильцы домов, в которых располагались незаконно проданные помещения.

В отношении жителя Тюмени было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе следствия он признал свою вину. Директор управляющей компании, который содействовал фигуранту, находится под подпиской о невыезде. В отношении него ведется предварительное следствие.