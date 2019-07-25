Ставрополь, 25 июля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Субботник по уничтожению амброзии на территории Ставрополя объявлен 27 июля. Администрация города приглашает принять участие в акции всех «неравнодушных горожан», сообщила пресс-служба мэрии.

Сорняк амброзия

Как сообщается, в субботнике примут участие сотрудники администрации города, а также предприятий и организаций краевой столицы. Жителей в мэрии призывают убрать сорняк рядом с домами по месту жительства.

Амброзия — род однолетних или многолетних трав семейства астровые (Asteraceae), относится к карантинным сорнякам. Растение истощает почву, а также является сильнейшим аллергеном, вызывающим бронхит, насморк и даже астму. Единственный эффективный способ борьбы с этим растением — многоразовое выкашивание.