Москва, 25 июля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В вопросе уплаты взносов в СЕ за время неучастия в работе Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) Госдума будет действовать в интересах граждан, Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин (2)

«Вопрос не в деньгах, вопрос в справедливости. Посмотрите, кто эти вопросы поднимает? Во-первых, кто платит самые маленькие взносы, и вопрос этот поднимают те, кто инициирует лишение права голоса российскую делегацию. А сегодня они говорят, что российская делегация заплатит за то время, когда не принимала участия в работе ПАСЕ», — заявил Володин.

Мы не принимали участие в работе ПАСЕ, в ее жизни, не принимали участие по выборам судей ЕСПЧ, не выбирали уполномоченных по правам человека, — да, многие вопросы обсуждались в этой структуре, но мы не могли принимать участие, потому что были лишены права голоса, указал спикер Госдумы.

«Где справедливость? Ее нет. Правильно так же, как раньше, нам заявить позицию, исходя из интересов наших граждан нашей страны. И отстаивать право на справедливость и право на решение, которые лежат в плоскости соблюдения уважения друг к другу и уж тем более, когда вы принимаете решение, то несите риски за эти решения», — заявил парламентарий.

Он полагает, что решение о лишении права российской делегации ангажировано и должно быть оплачено солидарно всеми странами, которые лишили российскую делегацию основных полномочий в ПАСЕ.

«Когда решение принято, не думая о том, что страна, которая лишена права голоса не будет платить, это говорит о том, что решение принималось политически ангажированно — тогда заплатят эти денежки те, кто поддакивал принятию этого решения. Это тоже подход», — предложил Володин.

Такую позицию будет продвигать в ПАСЕ российская делегация.

Всего «долг» России составляет порядка 55 млн евро.