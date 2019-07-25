Володин рассказал, кто заплатит Совету Европы €55 млн вместо России
Москва, 25 июля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В вопросе уплаты взносов в СЕ за время неучастия в работе Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) Госдума будет действовать в интересах граждан, Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Мы не принимали участие в работе ПАСЕ, в ее жизни, не принимали участие по выборам судей ЕСПЧ, не выбирали уполномоченных по правам человека, — да, многие вопросы обсуждались в этой структуре, но мы не могли принимать участие, потому что были лишены права голоса, указал спикер Госдумы.
Он полагает, что решение о лишении права российской делегации ангажировано и должно быть оплачено солидарно всеми странами, которые лишили российскую делегацию основных полномочий в ПАСЕ.
Такую позицию будет продвигать в ПАСЕ российская делегация.
Всего «долг» России составляет порядка 55 млн евро.