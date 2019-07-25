Вашингтон, 25 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Роберт С. Мюллер, специальный прокурор, расследовавший дело о «русском заговоре», подтвердил в среду, 24 июля, перед Конгрессом, что он не в силах обвинить Дональда Трампа ни в одном преступлении из-за американской правовой доктрины, согласно которой президент не может быть подсудимым, пока занимает свой пост. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Тем не менее Мюллер настоял на том, что американского лидера нельзя считать полностью оправданным, а обвинение в попытках помешать правосудию — снятым.

Fbi.gov Роберт Мюллер

«Долгожданное заявление оставило многих неудовлетворенными: демократов, которые не добились ничего более убедительного, чем доклад прокурора; республиканцев, не сумевших опровергнуть исходное заявление и восстановить репутацию; самого Мюллера, опустошенного и колеблющегося под давлением законодательного органа», — отмечает испанское СМИ.

Два года Мюллер вел расследование дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года и о возможной причастности Трампа и его окружения к этим «уловкам», нацеленным на обеспечение его победы. Также рассматривалось обвинение в более позднем преступлении — попытках помешать правосудию, т. е. сорвать упомянутые следственные мероприятия, со стороны президента. Итоговый доклад спецпрокурора, опубликованный в апреле, подтверждал российское вмешательство, но не сговор с американцами, а вопрос о помехах следствию оставлял без ответа.

Мюллер утверждал, что подвергнуть Трампа суду невозможно из-за юридических ограничений, но не оправдывал его полностью, приводя с десяток эпизодов, когда президент пытался повлиять на расследование. Среди них — увольнение главы ФБР Джеймса Коми и желание поступить так же с самим специальным прокурором.

«Эта неопределенность сделала из заседания в среду нечто вроде динамита, — возвращается к вчерашним событиям El Pais. — Демократы давили на Мюллера, пытаясь вырвать у него признание, что не будь Трамп президентом, ему были бы немедленно предъявлены официальные обвинения в помехах правосудию, но так и не добились своего. А республиканцы напустили на прокурора всю свою «кавалерию», ставя под сомнение его беспристрастность и упрекая его за пренебрежение презумпцией невиновности нью-йоркского магната, виновность которого допускается, но в суд дело не передается, так что обязанность доказать свою непричастность ложится на самого Трампа».

Специальный прокурор, ветеран Вьетнама, бывший директор ФБР и очень уважаемый в Вашингтоне человек показал себя сомневающимся и растерянным из-за напряженности устроенного ему «допроса», считает испанское издание. Он начал с заявления о том, что Трамп не оправдан окончательно. После этого «на протяжении семи часов с небольшими перерывами длилась игра в кошки-мышки, в которой как республиканцы, так и демократы пытались заставить Мюллера выйти за рамки его 448-страничного доклада, а прокурор успешно придерживался написанного». Впрочем, добавляет El Pais, «был момент, когда прокурор дал понять, что не обвинил Трампа только из-за юридических ограничений, но позднее он опроверг эти слова».