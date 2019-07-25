Оренбург, 25 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Оренбурге бывший студент крупнейшего в регионе вуза лишился диплома о высшем образовании. Документ аннулирован решением суда первой инстанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Van Goga Оренбургский государственный университет

С иском к Оренбургскому государственному университету и его бывшему студенту обратилась прокуратура. Экс — студент поплатился за то, что давал взятку преподавателю вуза. В настоящее время педагог привлечена к уголовной ответственности. Студент ранее также привлекался у уголовной ответственности — штрафу в 350 тыс. рублей за дачу взятки через посредника.

Молодой человек, получил отметки, реально не участвуя в сдаче зачетов и экзаменов. В результате он был допущен к итоговым экзаменам и получил диплом бакалавра государственного образца.