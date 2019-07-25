Новосибирск, 25 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Российские железные дороги скорректируют программу закупок в 2019 году в сторону увеличения. Всего до конца года компания приобретёт 709 локомотивов общей стоимостью 92,5 млрд рублей, сообщает 25 июля пресс-служба ОАО «РЖД».

Mos.ru Локомотив РЖД

Выступая на совещании в Новосибирске, глава компании Олег Белозёров отметил, что в планах РЖД на 2020 год — приобретение ещё 670 единиц на сумму 102,2 млрд рублей, и попросил представителей предприятий транспортного машиностроения создавать локомотивы «с улучшенными потребительскими качествами».

«ОАО «РЖД» создает сеть инновационных площадок для привлечения технологичных компаний по всей России. Такие площадки, как мы надеемся, будут способствовать созданию новых научных и производственных связей. Прошу активнее включаться в эту работу», — пояснил Белозёров.

Напомним, в феврале 2019 года Российские железные дороги сообщали о планах приобрести в текущем году 674 локомотива.