Омск, 25 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Омске следствие выясняет обстоятельства травмирования ребёнка во время грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Omsk.sledcom.ru В результате ЧП в омском парке пострадал ребёнок

Инцидент произошёл днём 25 июля на территории парка развлечений и отдыха «Зелёный остров». Внезапно началась гроза, подул порывистый ветер. Обрушившаяся рекламная конструкция травмировала 10-летнюю девочку. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, из-за сильного ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде арки. Она была установлена для фестиваля здорового образа жизни, проводившегося на «Зелёном острове». Девочка получила перелом лодыжки и сотрясение мозга, её госпитализировали в детскую больницу.

В ходе проверки следствие намерено дать оценку действиям ответственных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Омск 25 июля накрыла непогода. Горожане сообщили о мощном ливне и граде.

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Из-за ливня в омском парке им. 30-летия ВЛКСМ остановилось колесо обозрения с людьми. В кабинках было четыре человека. В пресс-службе парка заверили, что остановка была плавной, никто не пострадал. Колесо перевели в режим ручного управления, всех посетителей спустили вниз без привлечения специальной техники до приезда МЧС.

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