Москва, 25 июля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Братья и сестры и одной семьи должны иметь привилегированное право при распределении не только в одну школу, но и в один детский сад. Такие поправки будет необходимо внести в ходе второго чтения законопроекта о возможности детей из одной семьи, учиться в одной школе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания весенней сессии Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

«В стадии решения (сегодня) такой социально значимый вопрос, как возможность братьев и сестер учиться в одной школе. Законопроект принят пока в первом чтении — принятие этого закона вызвало большую дискуссию. Более того, непросто он готовился к рассмотрению — вы знаете, что этот вопрос не все поддерживали. По большей части (против были) те, кому придется решать эту проблему — представители сферы образования, которые понимают, что им будет сложнее.

При этом, заявил Володин, по факту выходить так, что семья с детьми вынуждена одного ребенка вести в одну школу, а другого в другую. Причем, зачастую эти школы находятся в разных районах города.

«Мы с вами должны найти решение этих вопросов с тем, чтобы брат и сестра, сестры и братья учились в одной школе. Это не только облегчит родителям ситуацию, но психологически поддержит близких родственников, детей, когда они будут учиться в одной школе», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, такие нормы нужно распространить и на правила зачисления в дошкольные учреждения.

«Было бы правильно распространить действия этого закона — а у нас такая возможность есть, когда мы будем его рассматривать во втором чтении, — можно будет внести дополнениe в этот закон, поправку с тем, чтобы его действие распространялось и на дошкольные учреждения», — отметил Володин.