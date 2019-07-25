Улан-Батор, 25 июля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 25 июля встретился с детьми из пострадавших в ходе наводнения районов Иркутской области, сообщила пресс-служба президента.

UNCTAD Халтмаагийн Баттулга

Глава Монголии вместе с детьми посетил Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе.

Отметим, после наводнения в Иркутской области власти Монголии приглашали пострадавших от наводнения детей отдохнуть в международном детском лагере «Найрамдал».

16 июля Монголо-Российское АО «Улан-Баторская железная дорога» бесплатно перевезла 42 детей из Иркутской области в Улан-Батор. Российские дети в возрасте от 9−17 лет будут отдыхать в Монголии 40 дней — от 16 июля до 25 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Объединенный совет монгольских выпускников зарубежных вузов, куда входит Ассоциация выпускников Иркутских высших учебных заведений, запустил в Монголии благотворительную акцию, цель которой — помочь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

Инициативу поддержали власти страны и Монголия предоставила России гуманитарную помощь. Первая партия груза общим весом 10 тонн была доставлена Иркутской области 5 июля, а вторая партия доставлена 6 июля.