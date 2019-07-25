Душанбе, 25 июля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Зарплата приезжих строителей в Катаре составляет максимум 350 долларов, таджикских мигрантов это не устраивает, заявил сегодня, 25 июля, заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикские трудовые мигранты

«Сейчас в Катаре идет строительство объектов для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Климатические условия не совпадают с нашими, и поэтому наших мигрантов не приглашают, — признал представитель минтруда. — С другой стороны, там средняя зарплата для трудовых мигрантов-строителей не более чем 350 долларов. Это не устраивает граждан Таджикистана».

Сагинзода отметил, что Катар больше заинтересован в квалифицированных специалистах, в частности, в сфере транспорта, охраны, услуг и IT-технологий.