Ставрополь, 25 июля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Урожайность огурца на Ставрополье в этом году повысилась, об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза 25 июля.

Антон Привальский ИА Красная Весна Огурцы

В общей сложности в этом году хозяйствами края под огурец было отведено 260 га, что на 18 га больше, чем в 2018 году. На данный момент урожай убран на площади 89,2 га — это 34% от плана.

«Собрано 717,5 тонны, при урожайности 80,5 ц/га. В сравнении с прошлым годом урожайность выше на 15%», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

Отметим, что в 2018 году в регионе было получено 13,2 тыс. тонн огурца с общей посевной площади тысяча гектар.

Параллельно в регионе приступили к сбору ранних яблок — в ООО «Интеринвест» Георгиевского городского округа уже собрано 474 тонн яблок сорта «Женева» и «Фея», а также 30 тонн сливы и 25 тонны черешни.