Цхинвал, 25 июля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. На территории Южной Осетии находится единственное винодельческое предприятие «Винодельня Иронсан», открытое в прошлом году. Первая партия вина в Россию была отправлена в феврале этого года. Теперь предприятие втрое увеличило поставки экспортного вина в Российскую Федерацию, сообщает ИА «Рес».

(сс) Holgi Бутылки с вином

В целом, по словам главы предприятия Алексея Цапаева, Южная Осетия за первое полугодие текущего года отправила на экспорт в Россию 140 тысяч бутылок вина.

Завод Иронсанработает на привозном материале из Краснодарского края и Крыма, в течение пяти лет планирует полностью перейти на собственное сырье. Для этого в Цхинвальском районе республики высажено 10 гектаров виноградников, и еще 30 гектаров планируют высадить в этом году.