Челябинск, 25 июля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В Челябинской области средний уровень безработицы составляет 1,16% от трудоспособного населения. Об этом сообщает областная служба занятости.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

В девяти территориях региона она меньше или равняется среднеобластному показателю. В них проживают 61,2% южноуральцев.

При этом в двух территориях уровень регистрируемой безработицы превысил отметку в 5%. В Верхнеуфалейском городском округе он составляет 5,1%, а антирекорд достигнут в Нязепетровском муниципальном районе, там доля безработных достигает 7,9%.