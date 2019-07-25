Москва, 25 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жье перешёл в московское «Динамо». Об этом 25 июля сообщается на сайте московского клуба.

Ol.fr Клинтон Н’Жье

Отмечается, что клуб заключил соглашение с 25-летним камерунским форвардом, которое рассчитано на четыре года. В новой команде Н’Жье будет выступать под девятым номером.

Напомним, летом 2016 года Н’Жье перешёл в «Марсель» из «Тоттенхэма» на правах аренды, а через год французский клуб выкупил его контракт за €7 млн.

В сезоне 2018/19 Н’Жье сыграл в 21 матче, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной Камеруна он забил девять мячей в 29 играх.

Читайте также: «Краснодар» объявил о переходе французского полузащитника Кабелля