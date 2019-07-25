Москва, 25 июля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Строительство Северо-Восточной хорды и примыкающей к ней станции метро Большой кольцевой линии будет завершено в 2020—2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительстве нового Карамышевского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста

«В одной точке сошлись два больших, огромных транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Строительство Северо-Западной хорды — дорожную часть мы закончили в прошлом году. Осталась узкая горловина — Карамышевский мост, который не обеспечивал движение и пришлось принять решение по строительству нового моста, которое идёт полным ходом. И второй проект — это станция метрополитена большой кольцевой линии, которая активно строится. Оба проекта должны быть сданы в 2020—2021 году и серьезно улучшить транспортную обстановку в этом районе, свяжут северные и западные районы Москвы», — заявил мэр Москвы.

Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов. Проектом предусмотрено шесть полос движения в обоих направлениях, которые соединят улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками.

При этом старый шлюзовой Карамышевский мост, который распо­ло­жен в 200 метрах от нового сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.