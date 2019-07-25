Манила, 25 июля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Бульдозер филиппинской таможенной службы раздавил Ferrari 360 Spider, который попытались провезти в страну контрабандисты. Об этом сообщается на странице Philippine STAR в Facebook.

Motor1 Ferrari 360 Spider

Видимо этой акцией власти Филиппин хотели убедить контрабандистов в том, что пора менять сферу деятельности. Сообщается, что раздавленный Ferrari был ввезен в страну незаконно.

Вероятно контрабандисты пытались провезти авто под видом запчастей, так как суперкар был лишен дверей и некоторых других кузовных элементов. Однако затея нарушителям не удалась. Авто, ориентировочная стоимость которого составляет 135 тыс. долларов, было отправлено на металлолом.

Напомним, в 2018 году в Филиппинах таким же способом были превращены в металлические лепёшки контрабандные суперкары на общую сумму 5,5 млн долларов.

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