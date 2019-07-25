Москва, 25 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. То, что в РФ ипотечное кредитование стало таким невыгодным, связано с опасениями банковской системы за свои доходы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«На Западе любые кредитные проценты существенно ниже, что связано с более низким уровнем инфляции в том числе, но и с тем, что банковская маржа существенно ниже, чем у нас, — сказал экономист. — Кроме того, жилищные кредиты выдаются там на очень длительные сроки — 20−25 лет. У нас, как правило, они меньше. В РФ ситуация иная, что объясняется опасениями банковской системы за свои доходы. При недостаточно стабильной экономической ситуации банки остерегаются выдавать кредиты на очень долгий срок и страхуются от невозврата кредитов с повышенной ставкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Он пояснил, что финансовым учреждениям для выдачи ипотеки необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Центробанка, превышающая инфляцию.