Ярославль, 25 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В декларациях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 8 депутатов Ярославской областной думы за 2018 год обнаружены нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти.

Ярославская областная дума

Председатель думы Алексей Константинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что претензии возникли у надзорных органов, куда руководство думы предоставляет данные о доходах депутатов. Речь идет о депутатах, входящих в фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.

Сейчас депутатов, в чьих декларациях обнаружены проблемы, вызываются на комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутатам указывают на нарушения и дают время их исправить, например, представить подтверждающие документы. По результатам работы комиссии, как рассказал Константинов, «будут приняты предусмотренные законом решения».

По неофициальным данным нарушения различны. Это и ошибки в декларации, когда депутат забывает указывать, например, транспортное средство, а также более серьезные провинности — например, занятие бизнесом. Абсолютное большинство депутатов текущего созыва работает на постоянной основе, то есть не может заниматься никакой другой деятельностью, приносящей доход. При этом кто-то из народных избранников не вышел из органов управления коммерческих организаций, кто-то дал деньги в долг и получает проценты.

Как сообщает источник ИА REGNUM, претензии возникли к депутатам Роману Фомичеву, Михаилу Никешину, Тиграну Казаряну, Денису Демину, Андрею Коваленко, Илье Тедееву, Николаю Бируку и Сергею Хабибулину.

«У меня нашли прицеп 1994 года выпуска, когда еще не было электронных баз данных. Много лет сдавал декларации как депутат и как кандидат, этот прицеп не всплывал. А сейчас вдруг обнаружился. Я на следующий день пошел и снял его с учета», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Скорее всего, по итогам проверок деклараций кому-то из депутатов придется перейти на неосвобожденную основу, то есть перестать получать зарплату из бюджета. Так уже произошло в текущем созыве с депутатом Андреем Щенниковым. 24 июня комиссия установила факт несоблюдения депутатом требований при подаче сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«В настоящее время Щенников А.Н. предпринял меры, направленные на устранение нарушений антикоррупционного законодательства. Вышеназванному депутату указано на недопустимость повторения подобных нарушений», — говорится в официальном сообщении Ярославской областной думы.

Щенников написал заявление об увольнении с постоянной основы, но продолжает оставаться депутатом.