Якутск, 25 июля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Пожары продолжают полыхать на большей части Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации космической системы мониторинга, огонь подобрался на расстояние 3 км от населенного пункта Баханай.

14.mchs.gov.ru Тушение огня вертолетом МЧС России

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«25 июля на территории Жиганского района введён режим ЧС в связи с распространением огня», — сообщили в МЧС республики.

К тушению огня в районе его распространения помимо пожарных-спасателей привлекли 40 сельчан, из Жиганска едут ещё более 20 человек: лесничие, добровольцы, пожарные. Привлечена к тушению и авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири и Дальнего Востока охвачены пламенем лесных пожаров. От задымленности страдают люди, власти вводят режим ЧС.