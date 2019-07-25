Калуга, 25 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Воздушная гавань Калуги приступила к практическому внедрению имени Константина Эдуардовича Циолковского в визуальный образ аэропорта. Для этого принято решение о проведении конкурса на выполнение работ по ребрендингу, результаты которого калужане и гости областного центра увидят уже в 2019 году. Об этом 25 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» Елена Галанова.

Klf.aero Международный аэропорт «Калуга» имени Константина Эдуардовича Циолковского.

По её словам, основной целью редбрендинга является наиболее органичная интеграция персоны Циолковского в визуальные константы аэропорта. Так, вблизи аэропорта «Калуга» планируется установить скульптурную композицию и информационную стелу, посвящённые великому русскому космисту Циолковскому. Ребрендинг затронет и здание аэровокзала, где в виртуальной реальности будут размещены информационные материалы на космическую тематику, в частности, рассказывающие о пребывании Циолковского в Калуге, его научной и педагогической деятельности.

В конце 2018 года в рамках проекта «Великие имена России» в крупных городах и регионах выбирали своих знаменитых и талантливых соотечественников для того, чтобы присвоить их имена местным аэропортам. По итогам голосования международному аэропорту «Калуга» было присвоено имя основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. За учёного отдали голоса порядка 51% участников проекта. Циолковский прожил в Калуге 43 года. Здесь он создал теорию космического полёта. Посмертно Циолковскому присвоено звание Почётного гражданина города.