Калужский аэропорт готовится к космическому ребрендингу
Калуга, 25 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Воздушная гавань Калуги приступила к практическому внедрению имени Константина Эдуардовича Циолковского в визуальный образ аэропорта. Для этого принято решение о проведении конкурса на выполнение работ по ребрендингу, результаты которого калужане и гости областного центра увидят уже в 2019 году. Об этом 25 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» Елена Галанова.
По её словам, основной целью редбрендинга является наиболее органичная интеграция персоны Циолковского в визуальные константы аэропорта. Так, вблизи аэропорта «Калуга» планируется установить скульптурную композицию и информационную стелу, посвящённые великому русскому космисту Циолковскому. Ребрендинг затронет и здание аэровокзала, где в виртуальной реальности будут размещены информационные материалы на космическую тематику, в частности, рассказывающие о пребывании Циолковского в Калуге, его научной и педагогической деятельности.
В конце 2018 года в рамках проекта «Великие имена России» в крупных городах и регионах выбирали своих знаменитых и талантливых соотечественников для того, чтобы присвоить их имена местным аэропортам. По итогам голосования международному аэропорту «Калуга» было присвоено имя основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. За учёного отдали голоса порядка 51% участников проекта. Циолковский прожил в Калуге 43 года. Здесь он создал теорию космического полёта. Посмертно Циолковскому присвоено звание Почётного гражданина города.