Москва, 25 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Кремле пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщается 25 июля пресс-служба администрации главы государства.

Kremlin.ru Встреча с пострадавшими от наводнения в Иркутской области

Во время встречи российский лидер пригласил их на военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге 26 июля. Также в ходе встречи глава государства рассказал об организации отдыха для детей из зоны подтопления.

На сегодняшний день почти 2 тыс. детей уже отправились на отдых, еще 1,6 тыс. отправятся сегодня, отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов. Пострадали порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без жертв. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.

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