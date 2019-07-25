Москва, 25 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. 8 августа в российский прокат выходит фильм известного режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». А 7 августа в кинотеатре «Октябрь» состоится пресс-конференция с участием самого режиссера, а также продюсеров картины Шеннона Макинтоша и Дэвида Хеймана. Об этом сообщает сайт «Вокруг кино» со ссылкой на представителя компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.

(сс) Gage Skidmore Квентин Тарантино

Культовый режиссер, снявший такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Город грехов», сумел собрать звездный актерский состав — в фильме приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие.

Лента повествует о событиях 1969 года в Голливуде. Это история взаимоотношений звезды вестернов и его дублера. В картине Тарантино также использует историю убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт бандoй Чарльза Мэнсона.

Мировая премьера картины «Однажды… в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года.