Ярославль, 25 июля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. 70% многоквартирных домов Тутаева Ярославской области оснащены «умными приборами учета электроэнергии — это 193 дома и более 15 тыс точек учета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

«ТНС энерго Ярославль» Счетчик

Масштабное внедрение автоматической системы комплексного учета электроэнергии (АСКУЭ) в многоквартирные дома Ярославской области началось после утверждения региональной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 — 2019 годы, по которой необходимо оснастить смарт-счетчиками 400 многоквартирных домов и 533 бюджетные организации Ярославской области.

«В нашем доме 1974 года постройки «умные» счетчики установили в середине 2018 года. За полугодие 2018 года экономия на ОДН составила 20 тыс рублей, за прошедшие семь месяцев этого года — 37 тыс рублей. Всего в доме 179 квартир. Раньше случались незаконные подключения. Теперь это исключено», — отмечает староста дома №64 по ул. Комсомольской города Тутаева Ольга Соколова.

На сегодняшний день преимущества автоматизации учета потребления электроэнергии оценили жители порядка 300 многоквартирных домов Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Углича, Переславль-Залесского, Ростова, а также на территориях Ярославского, Тутаевского и Ростовского муниципальных районов, что составляет более 27 тысяч точек учета. Причем попадали в программу только «проблемные» дома, то есть такие, где в течение длительного времени потребление электроэнергии на общедомовые нужды превышало нормативы.

Причем львиную долю составляют многоквартирные дома Тутаева и Тутаевского района — 193 дома оснащены смарт-счетчиками. По статистике, в среднем снижение объемов электроэнергии, распределяемых на общедомовые нужды, происходит примерно на 40%. Именно поэтому участие в программе установки «умных» приборов учета выгодно для проблемных домов, где фиксируется завышенный расход электроэнергии на ОДН.

«Несколько лет назад город буквально «лихорадило» от завышенных счетов в части расхода электроэнергии на ОДН, — отмечает глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. — Благодаря реализации проекта «Умное ЖКХ» уже 70% жилых домов оснащены приборами АСКУЭ, и жители отмечают положительный эффект, который выражается в экономии по ОДН. Тутаев находится в лидерах по данным показателям».

В декабре 2018 года был принят закон, который вводит в России понятие «интеллектуальная система учета электроэнергии (мощности)» и обязанность поставщика ресурса обеспечить потребителя приборами учета нового поколения.

«Если раньше мы устанавливали «умные» счетчики только в тех домах, где зафиксирован сверхнормативный ОДН и имеется решение общего собрания жильцов, то со следующего года эта процедура упростится. При выходе из строя приборов учета будут устанавливаться интеллектуальные счетчики. Начиная с 2022 года в соответствии с законодательством, в частных и многоквартирных домах по мере выхода из строя старых счетчиков на электроэнергию, будут устанавливаться исключительно новые «умные» приборы учета», — отметил начальник управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин.

В январе 2019 года в Ярославской области был разработан паспорт регионального проекта «Умное ЖКХ» как одной из составляющих федерального проекта «Умный город». В паспорте обозначены мероприятия и цели, которых необходимо достичь к 2024 году. В частности, планируется довести до 100% долю многоквартирных домов с «умными» системами учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, вводимых в эксплуатацию и прошедших капитальный ремонт. Доля домов, подключенных к автоматизированным системам учета с возможностью дистанционной передачи данных, до 2024 должна быть доведена до 80%.