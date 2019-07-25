Москва, 25 июля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Погода в Москве и Московской области вернётся к нормальным климатическим показателям в августе, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Потепление. Москва

"На следующей неделе нас ждет ультраполярное вторжение. Ко вторнику-среде температура упадет до 3−8 градусов в ночные часы, днем будет плюс 10−15 — это показатели конца сентября», — цитирует РИАМО слова дежурного синоптика центра.

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К выходным ситуация изменится, погода вернётся к нормальным значениям в 20−22 градуса тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произойдёт похолодание в начале следующей недели. По прогнозу, столбик термометра может опуститься на десять градусов. Причиной станет ультраполярное вторжение, из-за которого температура воздуха днём не прогреется выше 14−15 градусов.

В Московской области в начале недели возможен мокрый снег.