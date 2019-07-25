Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 25 июля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Правительством Ямала выделено порядка 20 миллионов рублей на расселение жителей дома № 3/А по улице Озерная, который рухнул 12 июля в городе Лабытнанги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Lbt.yanao.ru Рухнувший дом в городе Лабытнанги

На основании заключения специализированной организации, проводившей обследование рухнувшего здания, дом официально был признан аварийным и подлежащим сносу.

Средства, выделенные из бюджета ЯНАО, будут потрачены следующим образом. Для проживавших в доме по договорам социального найма, горадминистрация Лабытнанги приобретёт другие квартиры. Собственникам квартир будет выплачена денежная компенсация за жильё — в каждом случае сумма возмещения будет предложена исходя из отчёта независимого оценщика о стоимости квартир. И в этом плане собственникам вряд ли повезло, ведь качество квартир в доме, который долго не признавали аварийным, не самое лучшее.

Отмечается, что оценка стоимости квартир в рухнувшем доме уже произведена оценщиком, услуги которого оплатила горадминистрация Лабытнанги.

Напомним, без крова остались 39 жильцов злополучного дома, из них 14 детей.