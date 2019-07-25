Лос-Анджелес, США, 25 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Сильвестр Сталлоне может вновь сыграть боксера Рокки Бальбоа в новом фильме, актер рассказал журналистам о его сюжете. Об этом 25 июля сообщил портал Cinema Blend.

Сильвестр Сталлоне

В картине будет рассказана история молодого озлобившегося человека, который приехал в США навестить свою сестру, но в итоге «застрял» в этой стране. Рокки Бальбоа берет его в свою жизнь, с этого момента начинаются невероятные приключения героев.

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Напомним, в ноябре 2018 года Сильвестр Сталлоне выложил в сеть видео, в котором сообщил, что прощается с ролью Рокки Бальбоа. Тогда он отметил, что ему на протяжении 40 лет удавалось играть этого персонажа, но все когда-нибудь подходит к концу.